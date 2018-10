In Graz droht jetzt ein Überangebot an Hotelbetten

In Graz gibt es laut dem Tourismusverband 23 Vier-Sterne-Hotels, 30 Drei-Sterne-Häuser und elf Betriebe in der Ein- und Zwei-Sterne-Kategorie. Sie haben in Summe 3265 Zimmer. Das NH Hotel am Karmeliterplatz, das im Sommer eröffnet hat, ist da schon mitgerechnet. Hotels, die wie das frühere Grand Hotel Wiesler - es war das einzige Fünf-Sterne-Luxushotel in der steirischen Hauptstadt - auf eine Sterne-Klassifizierung verzichten, scheinen in dieser Statistik nicht auf.