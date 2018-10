Die besten Produkte aus der „Höhle der Löwen“

Zum Displayschutz des Smartphones gab es bislang nur die Klebefolien. Wie das Anbringen in der Theorie funktioniert ist jedem klar, an der Umsetzung scheitert es aber bei den meisten. Selbst der „Profi“ aus dem Handyshop schafft es nicht immer bläschenfrei. Die sind bei dem Flüssigglas ausgeschlossen.



Und so einfach funktioniert‘s: Tropfen Sie die Flüssigkeit auf das gereinigte Display und verreiben sie anschließend mit dem Trockentuch. Nach zehn minütiger Einwirkzeit polieren Sie den Bildschirm mit dem Mikrofasertuch. Am besten Sie machen das am frühen Abend, denn bis „ProtectPax“ vollständig getrocknet ist, dauert es 12 Stunden. Das Ergebnis ist eine dank Nanotechnologie unsichtbare Beschichtung, die vor Kratzern schützt und bakterienhemmend wirkt. Dieses Produkt kann für jedes Handymodell verwendet werden. Die innovative Flüssigkeit ist auch in einer größeren Menge für Tablets und einer kleineren für Smartwatches erhältlich.