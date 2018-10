Hauser Kaibling: Chef geht mit Jahresende

„Es ist Zeit für mich, neue Herausforderungen in der Seilbahnbranche anzunehmen und mit 1. Jänner 2019 eine Position anzutreten, die für mich eine einmalige Chance darstellt. Ich bin allen meinen Gesellschaftern, meinem Team, der Marktgemeinde Haus mit Bürgermeister Gerhard Schütter und besonders meiner Eigentümervertreterin Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl überaus dankbar für das große Vertrauen und die Möglichkeit, den Hauser Kaibling in den letzten Jahren auf dem Weg zu einem der führenden steirischen Skigebiete begleitet haben zu dürfen“, so Moser.