Aus für Ölheizungen: Besitzer verunsichert

Bei den Ländern ist Niederösterreich Vorreiter

Dort wird das Installieren von Ölheizungen ab 2019 verboten. Landes-Vize Stefan Pernkopf (ÖVP): „Wenn jemand neu baut, hat ein Ölkessel darin nichts verloren. Diese sind die größten Klimakiller.“ Bis 2050 will Tirol energieautonom werden. „Das bedeutet, dass wir in Zukunft auf fossile Energieträger verzichten und aus der Ölheizung aussteigen“, so Energiereferent Josef Geisler (ÖVP). Salzburg setzt auf ein Belohnungssystem: „Das funktioniert sehr gut. In den vergangenen Jahren wurden in Neubauten keine Ölheizungen mehr eingebaut“, so Energie- und Klimareferent Heinrich Schellhorn (Grüne). Wer sich für erneuerbare Energie entscheidet, bekommt 2020 Euro extra. In Kärnten hält man nichts von einem Verbot. Bis 2020 will man den Umstieg auf erneuerbaren Energieträgern in Neubauten schaffen. Sowohl die Steiermark, als auch in Oberösterreich gibt es ebenso verschiedene Fördermodelle.