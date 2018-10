Tina Turner: Bewegtes Leben im Rampenlicht

Mehr als 30 Jahre ist es her, da veröffentlichte Tina Turner bereits eine Biografie. Aber: „Ich habe seither so viel erlebt. Und manches konnte und wollte ich damals nicht erzählen“, erklärt die legendäre Rock-Diva - und gibt nun kurz vor ihrem 80er noch einmal in „Tina Turner - My Love Story“ einen intimen, spannenden, emotionalen Einblick in ihr unglaubliches Leben.