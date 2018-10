GAME CITY: Lange Nacht lädt zum nächtlichen Zocken

Gamer dürfen sich auch heuer wieder auf einige Österreich-Premieren freuen: So können erstmalig unter anderem Ubisofts Shooter-Rollenspiel-Mix „The Division 2“, Square Enix’ Fantasy-Adventure „Kingdom Hearts III“, der Shooter „Metro: Exodus“ oder Capcoms Action-Kracher „Devil May Cry 5“ angespielt werden. Eines der Glanzlichter des nächtlichen Treibens: das „League of Legends“-Finale auf der „A1 eSports Stage“.