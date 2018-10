Capitals verlieren irres Tor-Festival in Zürich

Durch zwei Treffer der stark auftretenden Schneider (42.) und Rotter (47.) zum 3:4 machten es die Capitals noch einmal spannend. Ein weiteres Gegentor in Unterzahl durch Suter (50.) sorgte dann aber für die Vorentscheidung zum 5:3. In der turbulenten Schlussphase, in der Caps-Trainer Dave Cameron ausgeschlossen wurde, erzielten die Schweizer noch zwei und die Wiener durch Wall noch einen weiteren Treffer.