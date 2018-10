Heftige Kritik an Megaspeicher auf der Koralm

Als Bevollmächtigte des Arbeitskreises zum Schutz der Koralm machte Krautwaschl deshalb bei der Verhandlung in Schwanberg eine Eingabe. Inhalt: Es gebe kein öffentliches Interesse an dem Milliarden-Projekt von Alfred Liechtenstein und Peter Masser, an dem auch Porr und Andritz Hydro (je ein Prozent) beteiligt sind.