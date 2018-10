Salvini öffnet humanitäre Korridore nach Italien

„Bis vor vier Monaten waren wir Rassisten, jetzt ist das italienische Modell ein Vorbild.“ Mit diesen Worten hat Italiens Innenminister Matteo Salvini am Dienstag die Bestrebungen der EU kommentiert, die Außengrenzen stärker zu schützen und die illegale Einwanderung zu verhindern. Gleichzeitig gab der rechtspopulistische Politiker am Rande eines G6-Treffens (Teilnehmer waren Vertreter der sechs einwohnerstärksten EU-Länder, Anm.) zum Thema Migration und Terrorismus in Lyon bekannt, dass seine Regierung derzeit an der Eröffnung humanitärer Korridore arbeite. Über diese sollen Dutzende Frauen und Kinder auf der Flucht vor Krieg sicher per Flugzeug nach Italien gelangen.