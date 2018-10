Warum ein ordentlicher Arbeitsplatz so wichtig ist

In den USA ist die „Clean Desk Policy“ fester Bestandteil des Arbeitsvertrags. Die Regel besagt, dass man den Arbeitsplatz so verlassen soll, wie es der Arbeitgeber vorgibt. Sauberkeit und Ordnung stehen dabei an erster Stelle. Das heißt aber nicht nur, dass Sie das Kaffeehäferl wegräumen sollen: Es dürfen keine persönlichen Gegenstände mehr auf dem Schreibtisch liegen. Dabei geht es vor allem darum, dass persönliche oder auch firmeninterne Daten nicht in Dritte Hände gelangen. Zum anderen geht es darum, Gegenstände wie USB-Sticks, wichtige Unterlagen oder Datenträger bei längerer Abwesenheit nicht rumliegen zu lassen, sondern sicher zu verstauen.