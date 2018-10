Sie verhelfen Opfern von Straftaten zu ihrem Recht

1977 war es Helmut Zilk, damals noch Ombudsmann der „Krone“, der die Gründung eines Vereins zur Unterstützung von Opfern von Straftaten vorschlug - angelehnt an den ein Jahr zuvor gegründeten deutschen Weißen Ring. An dieses Telefonat erinnert sich Udo Jesionek, einer der Gründervater und seit 1992 Präsident des Weißen Rings. Wesentlich beigetragen hat auch die TV-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“, bei der Opfer in den Vordergrund gerückt wurden. Damals in den 70ern waren die Augen der Strafjustiz nämlich nur auf eines gerichtet: auf die Verfolgung und Bestrafung von Tätern. Das änderte sich erst 2004 als der Opfer-Begriff eingeführt wurde. Seither können Opfer sich als Privatbeteiligte Strafverfahren anschließen. Sie haben Anspruch auf juristische und psychosoziale Prozessbegleitung und besondere Rechte wie Akteneinsicht.