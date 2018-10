Neues Waffengesetz steht jetzt auf Prüfstand

Aber das Gesetz sieht an anderer Stelle auch Erleichterungen vor. So erhalten nun auch Beamte der Justizwache sowie der Militärpolizei Zugang zum Waffenpass - sie dürfen damit künftig (wie seit Jahren auch Polizeibeamte) in der Freizeit Waffen am Körper tragen. Vor allem die Justizwache hat in der Vergangenheit immer wieder zu dieser Maßnahme gedrängt, nachdem sich viele Beamte von Häftlingen bedroht fühlten.