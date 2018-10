Frau bei Messerattacke getötet: Polizei hörte mit

Nach der Messerattacke auf eine 36-Jährige am Sonntag in Liebenfels im Kärntner Bezirk St. Veit ist die zweifache Mutter am Montagnachmittag im Klinikum Klagenfurt verstorben. Die Frau hatte die Polizei noch am Telefon um Hilfe gerufen, die Beamten mussten mitanhören, wie sie von ihrem Ex-Freund attackiert wurde. Als die Verbindung plötzlich abriss, rasten die Beamten sofort los.