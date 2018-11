Scheinbar perfekt: Promis in Fängen einer Sekte

Was viele nicht wissen: Auch Oscarpreisträger Joaquin Phoenix war einst in den Fängen einer Sekte. Als Kind wuchs er mit seinen Geschwistern in der Hippie-Sekte „Children of God“ auf. Die Erziehung der Kinder erfolgte in der Gemeinschaft, Bestrafungen waren bei geringen Fehlern hart. Als sich seine Familie 1978 von der Sekte abwandte, änderten sie ihren Nachnamen von Bottom in Phoenix - als Zeichen des Neuanfangs nach Jahren vieler Entbehrungen.