Ein Muss für jeden Einhorn-Liebhaber

Und plötzlich waren Sie da: Pink, flauschig und mit einer Extraportion Glitzer im Gepäck eroberten die Einhörner unsere Welt. In letzter Zeit versuchten zwar andere Tierarten, wie der Flamingo, sie vom Thron zu stoßen, doch der Mega-Trend hält an. Doch woher kommt der eigentlich? Auf der Suche nach Antworten sind wir den Einhorn-Hufabdrücken durch den Märchenwald gefolgt!



Tiere sind grundsätzlich immer angesagt: Egal ob süß, lustig oder grantig, wie die berühmte Grumpy Cat. Meistens steht aber eine Spezies im Fokus. Vor den Einhörnern dominierten beispielsweise Eulen den Markt. Doch sie hatten nie das Potenzial vergleichbare Dimensionen zu erreichen. Einhörner sind ein Symbol für Freiheit, Ungezähmtheit und Selbstverwirklichung. Damit vereinen sie das Lebensgefühl der Kinder aus den 80ern und 90ern und stehen für eine Generation, die nicht erwachsen werden will. Außerdem verleiten die magischen Tiere sich in den Unruhen der heutigen Zeit in eine Fantasiewelt wegzuträumen - eine optimistische Vorstellung, wie die Realität sein könnte: Gerecht, friedlich und tolerant.



Wissenschaftler sehen in dem Hype unter anderem eine Form von Eskapismus. Ein von Glitzer umgebenes Fabelwesen macht es leichter, die wenigen schönen Dinge in der realen Welt zu vergessen. Und wieso auch nicht? Wenn man sich so einfach etwas Ruhe in den Alltag holen kann, sollte man es auch tun. Wir haben die lustigsten und niedlichsten Produkte rund um das Einhorn für Sie zusammengestellt.