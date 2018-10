Hier werden 666 Klaviere gleichzeitig bespielt!

Dieser musikalische Guinness-Weltrekord hat es in sich: Insgesamt 666 Klaviere wurden am Samstag von 639 Teilnehmern in Nordchina gleichzeitig bespielt. Sie stellten damit einen neuen Weltrekord auf. Die Zahl 666 steht dabei aber nicht in Verbindung mit okkultem Treiben oder gar Satanisten, sondern bezieht sich vielmehr auf den bisherigen Rekord von 555 Klavieren.