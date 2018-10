Knightley: Kate ist falsches Vorbild für Mütter

Dass eine Geburt kein Spaziergang ist, ist Frauen sehr wohl bewusst. Dennoch ist der Druck, sofort nach der Geburt wieder perfekt auszusehen, aktuell größer denn je. Denn nicht nur die Promis machen‘s vor, sondern auch Herzogin Catherine, die sich nur wenige Stunden, nachdem sie vor drei Jahren Töchterl Charlotte zur Welt gebracht hatte, wieder strahlend schön vor den Kameras der Presse zeigte. Doch gerade das geht Keira Knightley gehörig gegen den Strich. Und deshalb veröffentlichte die Schauspielerin jetzt auch ein Essay in dem Sammelband „Feminists don‘t wear pink (and other lies)“, in dem sie schonungslos ehrlich die Geburt ihrer Tochter Edie schildert.