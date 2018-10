Entthronte „Miss Austria“: „Bin einfach entsetzt“

Erst am 1. September war Zivkovic zur schönsten Frau des Landes gekürt worden. Jörg Rigger, Geschäftsführer der Miss Austria Corporation (MAC), war mit der Performance der Schönheit allerdings nicht zufrieden. So habe sie, obwohl das Vermarktungsrecht der Miss allein bei der MAC liegt, ohne Rücksprache Termine wahrgenommen und zudem Produkte, die ihr zugewiesen wurden, nicht verwendet. Man habe daher die Sorge, Hauptsponsoren zu verlieren, hieß es in einer Stellungnahme der MAC. Als drastische Konsequenz wurde am Samstag verkündet, dass der 21-Jährigen der Titel aberkannt wurde.