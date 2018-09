Daniela Zivkov ist die „Miss Austria 2018“

Ein paar Tränchen und sehr viel Freude bei der „Miss Austria 2018“

Was ging der strahlenden Siegerin durch den Kopf, will Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg von Daniela Zivkov wissen. „Ich glaube, als Erstes sind meine Tränen geschossen, bevor ich es überhaupt realisiert habe“, so die „Miss Oberösterreich“. Und weiter: „Es ging mir einfach einmal durch den Kopf: ,Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott‘ - in Dauerschleife. Und: ,Okay, Stress, Termine und du darfst dich jetzt für eine noch weitere Wahl vorbereiten.‘ Aber auch sehr viel Freude.“