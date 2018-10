Neue SPÖ-Chefin glättet Wogen in der Steiermark

Kritik an eigenen Funktionären

Auf die Frage, ob das in der SPÖ viel zitierte „übliche Gesudere“ der steirischen Genossen nun ein Ende habe, meinte Schickhofer: „Von uns gibt es immer nur ganz klare Positionierungen. Die wird es weiter geben. Freundschaft bedeutet auch, dass man sich die Dinge sehr offen sagt und ausredet. Aber steirischer Stil ist, erstens die Dinge unter vier Augen zu klären, zweitens die Dinge klar zum Ausdruck zu bringen und nicht hinten herum zu agieren. Das mag ich nämlich nicht“, ließ Schickhofer auch Kritik an den eigenen Funktionären anklingen. Man gehe nun „Hand in Hand in die Zukunft“.