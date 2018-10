Neues Qualifying-Format: Vettel übt scharfe Kritik

Was war passiert? Der neue Qualifying-Plan der Formel-1-Bosse: Schon in der kommenden Saison könnte ein zusätzlicher vierter Durchgang bei der Zeitenjagd eingeführt werden. In Zukunft sollen in den ersten drei Durchgängen die jeweils vier langsamsten Piloten ausscheiden. Im vierten und letzten Durchgang kämpfen dann die acht verbliebenen Rennfahrer um die begehrte Pole Position. Dieses System soll vor allem die Top-Teams vor eine größere Herausforderung stellen.