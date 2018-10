Beißwütiger Wildpinkler geht auf Polizisten los

In flagranti haben Polizisten am Mittwochabend einen 27 Jahre alten Wildpinkler ertappt, als er sich im U-Bahn-Bereich am Südtiroler Platz in Wien-Wieden erleichterte. Schuldbewusst präsentierte sich der Verdächtige allerdings nicht, vielmehr wurde er aggressiv und ging nach einem kurzen Fluchtversuch mit Fäusten, Nägeln und auch Zähnen auf die einschreitenden Beamten los.