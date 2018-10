Washington: Auf 7:0-Auftaktsieg folgt Mega-Schock

Titelverteidiger Washington Capitals ist mit einem überzeugenden 7:0-Heimsieg gegen die Boston Bruins in die neue Saison der National Hockey League (NHL) gestartet. Der Russe Jewgeni Kusnezow erzielte zwei Powerplay-Tore. Die Hauptstädter führten bereits nach zwei Minuten mit 2:0. Es war der höchste Zu-Null-Sieg eines Teams in dessen erstem Spiel nach einem Stanley-Cup-Titelgewinn. Doch dann folgte der Mega-Schock! Stürmer Tom Wilson wurde von der NHL wegen eines brutalen Fouls für 20 Spiele gesperrt. Damit verpasst der 24-jährige Wiederholungstäter beinahe ein Viertel der 82 Partien in der regulären Spielzeit.