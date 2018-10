Todesstrecke B 320: Endlich wird die Politik aktiv

Kein Verständnis zeigt Anton Lang für das „von der Opposition aus parteitaktischen Gründen inszenierte Hick-Hack. Die Politik ist es den Menschen an der B 320 schuldig, dass alle an einem Strang ziehen. Nur so können wir die Situation Schritt für Schritt verbessern“, so Lang. „Gerade die FPÖ, die von 2010 bis 2015 den Verkehrslandesrat gestellt und außer einem Show-Spaten-Stich´ vor der Wahl 2015 nichts zusammengebracht hat, sollte sich zurückhalten und produktiv einbringen!“