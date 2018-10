Ferrari-Star Vettel gibt Titel noch nicht verloren

Bestärkt wird Vettel dabei von seinem Teamchef. „Wenn alles gut geht, wissen wir, dass wir trotz der schwierigen Situation in der Gesamtwertung die Mittel haben, um bis zum Schluss mitzukämpfen“, beteuerte Maurizio Arrivabene. Und doch klingt bei der Scuderia längst vieles nach pflichtschuldiger Durchhalteparole. Seit den erschütternden Niederlagen in Monza und Singapur, als ein furioser Hamilton die Fehler und Schwächeanfälle bei Ferrari und Vettel gnadenlos bestrafte, ist das Pendel endgültig in Richtung Mercedes geschwungen. „Ferrari macht ein Eigentor nach dem anderen“, jammerte die Zeitung „La Repubblica“ jüngst in Erinnerung an die verspielten Siege der vergangenen Wochen, in denen aus acht Punkten Vorsprung ein fast aussichtsloser Rückstand wurde.