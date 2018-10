Hausgeburt: Baby Paula hatte es sehr eilig

„Wir wollten uns gerade auf den Weg in die Klinik machen als ich spürte, dass sich das nicht mehr ausgeht“, erinnert sich Katherina Van den Berg aus Bad Gastein. In der Nacht zum 19. September waren die Wehen losgegangen, der Rettungswagen wurde alarmiert. „Die Aufregung war groß und schließlich Sekunden bevor die Sanitäter eintrafen, war Paula da“, berichtet die Mutter, die in diesem Moment sehr froh war, die Gesichter der Rot Kreuz-Mitarbeiter zu sehen: „Es war in dieser Situation eine Riesenerleichterung, kompetente Leute an meiner Seite zu haben“, konnte die Frau nun also durchatmen.