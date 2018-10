„Jeder Hund muss Beißkorb tragen!“

„Jeder Hundebiss ist einer zuviel“, steht für Waldhäusl fest. Und der tragische Fall in Wien habe gezeigt, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen. „In Niederösterreich greifen wir daher jetzt durch“, kündigt der Tierschutz-Landesrat an: „Wir brauchen strengere Maßnahmen. Und ich denke da an eine generelle Beißkorb-Pflicht.“ Nur eine solche könne das größtmögliche Maß an Sicherheit gewährleisten, ist der Freiheitliche überzeugt. Mit diesem Vorschlag im Gepäck wird Waldhäusl auch zu dem von Ministerin Beate Hartinger-Klein angekündigten Runden Tisch reisen.