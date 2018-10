Terror-Razzia gegen Israel-Feinde in Frankreich

Bei einem groß angelegten Anti-Terror-Einsatz der französischen Sicherheitskräfte gegen mutmaßliche Islamisten hat es am Dienstag mehrere Festnahmen gegeben. An der Razzia in der Nähe der Hafenstadt Dünkirchen am Ärmelkanal waren rund 200 Polizisten beteiligt, wie es am Dienstag vonseiten der Behörden hieß. Der Einsatz richtete sich demnach gegen eine Israel-feindliche islamistische Organisation. Drei Verdächtige seien wegen illegalen Waffenbesitzes in Polizeigewahrsam.