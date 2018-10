„Alte Hasen“ nehmen von der Truppe Abschied

Bevor es für unseren Militärdekan in den wohlverdienten militärischen Ruhestand geht, kümmert er sich noch um unsere Truppen im Ausland. „Bereits im Dezember geht es nach Bosnien, dann in den Kosovo und den Libanon“, verrät Longin: „Ich bin noch bis 31. August 2020 im Dienst, aber es ist wichtig, dass sich mein Nachfolger schon einarbeiten kann.“ Das Amt als oberster katholischer Militärseelsorger in Kärnten übernimmt Pater Anselm Kassin vom Stift St. Paul. Der gebürtige Wiener kam vor 18 Jahren als Priester ins Lavanttal. „Er wird mir ein würdiger Nachfolger sein, da bin ich mir sicher“, so der Monsignore.