Grid Girl von Hamilton stirbt bei Horror-Crash

Schock für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton unmittelbar vor seinem Sieg beim GP von Russland! Kate Woodcock, ehemaliges Grid Girl und seine Geschäftspartnerin, kam am Donnerstag bei einem tragischen Auto-Unfall ums Leben. Das 30-jährige Model donnerte in Sutton Coldfield nahe Birmingham mit ihrem BMW in eine Mauer und musste noch an der Unfallstelle für tot erklärt werden.