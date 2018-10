„Weil das Klettern uns einfach Spaß macht!“

Und natürlich wurde viel geklettert. Denn der Plöckenpass ist dafür ideal. „Der Klettergarten Plöckenpass ist in neun verschiedene Sektoren mit Namen wie ,Belvedere‘, ,Anno Schnee‘, ,S.P.Q.R.‘ oder ,Scogliera‘ aufgeteilt und bietet mehr als 350 Routen in den Schwierigkeitsgraden von 4 bis 8c“, weiß Hannes, der mit Simon auch immer wieder neue Routen bohrt. „Anders als etwa der ,Kanzianiberg’ sind die Routen am Plöcken sehr technisch, man muss sauber klettern können, denn die Tritte sind klein und man braucht oft viel Kraft“, schildert Lexer, der gemeinsam mit Simon Wurzer die Alpinschule Go Vertical im Bergsteigerdorf Mauthen im Gailtal betreibt. Und nach den Abenteuern in der Vertikale ist die Einkehr im beliebten Gasthof „Al Valico Carnico“, an der Grenze, für Bergsportler so etwas wie die Kür nach der Pflicht.