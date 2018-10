NFL: Horror-Verletzung bei Bengals-Star im Video

Eagles kassieren zweite Pleite

Die Philadelphia Eagles haben in ihrem vierten Saisonspiel indes die zweite Niederlage kassiert. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntag bei den Tennessee Titans 23:26 nach Verlängerung geschlagen geben. Mit einem 10-Yard-Pass zu Corey Davis vollendete Titans-Quarterback Marcus Mariota das Comeback seines Teams, das zur Halbzeit noch 3:10 zurückgelegen war. Der 24-jährige Spielmacher kam auf insgesamt 344 Yards und drei Touchdowns (zwei Pässe, einen Lauf). Sein Gegenüber Carson Wentz verbuchte 348 Yards und konnte ebenfalls zwei Würfe in der Endzone an den Mann bringen.