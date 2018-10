Mountainbiker raste im Wald in „Kettenfalle“

Absperren ist verboten

Das Absperren von Wegen - vor allem, wenn das in böser Absicht passiert - ist aber auch streng verboten: So fasste ein Jäger (47) ein halbes Jahr bedingte Haft und 2000 Euro Geldstrafe aus, weil er in Neukirchen an der Enknach ein dünnes Drahtseil über einen Weg abgesperrt hatte. Eine „illegale“ Radlerin (37) hatte die Falle, die auf Schulterhöhe gespannt war, in letzter Sekunde entdeckt.