Sturz mit Motorrad: Steirer erlitt Polytrauma

Ein Steirer ist bei einem Motorradunfall am Freitagnachmittag in Niederösterreich schwer verletzt worden. Der 56-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) in einer Kurve gestürzt. Er erlitt laut Rotem Kreuz ein Polytrauma und musste an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Ein Hubschrauber flog ihn in die Universitätsklinik Graz.