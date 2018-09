Erstmals Mensch an Ratten-Hepatitis erkrankt

In der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong hat sich ein Mann mit der Rattenvariante des Hepatitis-E-Virus infiziert - nach Angaben der Universität Hongkong (HKU) der erste Fall dieser Art weltweit. Erstmals hätten man nachgewiesen, dass das Ratten-Hepatitis-E-Virus Menschen infizieren kann, teilte die HKU am Freitag mit. Die Entdeckung habe eine „wichtige Bedeutung“ für das Gesundheitswesen, so die Forscher.