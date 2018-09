Moderner Sport analog eingefangen

Besonders gerne ist Sam mit seinem Mountainbike unterwegs. Gemeinsam mit seinem Freund Andi Gasser aus Rothenthurn, einem ebenfalls begeisterten Outdoor-Filmer, sind die beiden in den Bergen unterwegs. „Wir sind dabei, einen spektakulären Mountainbike-Film zu produzieren, wo wir uns gegenseitig filmen. Einmal suche ich mir einen Berg aus und Andi filmt mich und dann machen wir es umgekehrt.“ Wie auch sonst bei seiner Arbeit ist es Sam wichtig, authentisch zu bleiben: „Wir haben keine Crew, die uns die Ausrüstung hochträgt, wir tragen alles selbst, quasi ,by fair means‘. Dabei wiegt alleine die Kameraausrüstung 20 Kilogramm.“ Wir sind schon jetzt auf das Ergebnis gespannt. Um seine Limits auszuloten, ist Sam gerne bereit, seine Komfortzone zu verlassen. „Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Ideen, denke mir neue Projekte aus, suche passende Locations und die dazugehörigen Partner.“ Aktuell ist er in den Nockbergen und arbeitet an einem Wakeboard-Projekt auf einem See, der in einem Schotterabbau-Gebiet entstanden ist. „Ich arbeite dabei mit den weltbesten Wakeboardern zusammen und wir werden mit unserem Film die Szene auf der ganzen Welt beeinflussen und andere inspirieren.“ Zur Darstellung der modernen Sportarten verwendet Sam am liebsten alte, analoge Kameras, um diesen „einen künstlerischen Touch zu verleihen“. Deshalb gibt es seine Werke auch oft nur in Schwarz-Weiß zu sehen. Weil’s für Sam einfach zeitloser ist. Er ist eben einfach ein leidenschaftlicher Fotograf mit einer klaren Vision.