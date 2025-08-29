Pockkogel – ein Logenplatz hoch über dem Kühtai

Ab dort folgt man „Pockkogel“, ein Steig leitet hinauf zu einer kleinen Hütte, bei der Routenteilung weiter „Schweinfurter Hütte“ und nach wie vor hinauf. Nach einer kurzen Abwärtspassage führt der Steig neben dem prächtigen See einwärts. Nun gilt es, links die bezeichnete Abzweigung nicht zu verpassen – ab sofort geht es ab ins alpine Gelände.