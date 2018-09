Mit Schreckschuss-Pistole ins Gesicht geschlagen

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in einem Fast-Food-Lokal in Innsbruck ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtete, war es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 64-Jährigen sowie dessen Begleiterin im Alter von 21 Jahren gekommen. Dabei habe die Frau dem 37-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Mann zu Boden ging.