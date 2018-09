Volksbegehren gegen die ORF-Gebühren startet

„Die Gebührenzahler sind die wahren Finanzierer des ORF“

„Da sich beim ORF trotz der Medien-Enquete keine wirkliche Reformbereitschaft abzeichnet, besteht nach wie vor eine große Unzufriedenheit bei den Hörern und Sehern. Die Neubesetzungen im personellen Bereich des ORF bestätigen lediglich den nach wie vor dominierenden Einfluss der Politik auf das Unternehmen ORF“, so die CPÖ. Gehring wiederholte in diesem Zusammenhang seine Forderung, dass in die Diskussion über einen neuen ORF vor allem die Gebührenzahler voll eingebunden werden müssten. Eine Entscheidung ohne die Gebührenzahler sei für ihn undenkbar. „Die Gebührenzahler sind die wahren Finanzierer des ORF“, so Gehring.