Klopp schimpft nach Pokal-Aus über Videobeweis

In der Premier League steht man nach sechs Runden mit 18 Punkten an der Spitze, in der Champions League bezwang man am ersten Spieltag Frankreichs Meister Paris Saint-Germain - doch nun gab’s den ersten Rückschlag für den FC Liverpool. Im Ligacup musste man sich im Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen den FC Chelsea (oben im Video) früh verabschieden. „Reds“-Coach Jürgen Klopp schimpfte danach über den Videobeweis.