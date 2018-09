„Gelbe Engel“ stehen vor dem Hubschrauber-Zuschlag

Vom Land langte nun eine Absage für Ara/Arbö ein: „Bei der eingehenden Prüfung aller eingelangten Teilnahmeanträge durch die renommierte, vom Land Steiermark mit der Abwicklung des Verfahrens beauftragte Vergaberechtskanzlei ,Schiefer Rechtsanwälte GmbH’ musste festgestellt werden, dass das Konzept eines Anbieters nicht mit ausreichender Klarheit überprüfbar ist.“ In der Presseaussendung des Landes heißt es weiter: „Insbesondere gelang es diesem Bewerber nicht nachzuweisen, dass das Unternehmen in der Lage ist, in der für ein Notfallsystem notwendigen kurzen Zeit Fluggerät, Piloten, Schlüsselpersonal und Notärzte in ausreichender Zahl für einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausfallssicher zur Verfügung zu stellen.“ Da mit dem Öamtc nun nur noch ein Bewerber zur Stelle ist, sollte der Zuschlag für die „Gelben Engel“ nun rasch folgen. Seitens des Arbö gab es dazu gestern keine Stellungnahme.