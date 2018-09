Junger Mann bestahl Unterkunft-Geberin

Da der beschäftigungslose St. Veiter (18) vor etwa drei Monaten aus der elterlichen Wohnung hatte ausziehen müssen, gewährte ihm die 41-jährige Frau aus St. Veit Unterkunft in ihrer Wohnung, da sie die 18-jährige Tochter darum gebeten hatte. Dienstagabend erstattete die 41-Jährige Anzeige bei der Polizei, da ihr in den letzten Wochen aus der Wohnung wiederholt Bargeld sowie eine Münzsammlung gestohlen worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Im Zuge der Ermittlungen konnte am Mittwoch der beschäftigungslose 18-Jährige als Beschuldigter ausgeforscht werden. Er hatte aufgrund akuten Geldmangels, wenn er alleine in der Wohnung war, diese nach Bargeld abgesucht. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.