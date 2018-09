„Die Zeit der großen Liftbauten ist vorbei!“

Die Seilbahngrundsätze sind quasi die Spielregeln für die Seilbahner im Land. Darin wird geregelt, was in Zukunft machbar ist - und was nicht. Der Entwurf dazu ist nun in Begutachtung. Und Mair hofft, dass möglichst viele diese Möglichkeit nutzen. „Es hat nämlich den Anschein, dass es einige Seilbahner gerne wieder so wie früher machen würden“, sagt Mair. Wie er das meint? „Na früher hat man sich in einem Hinterzimmer im Landhaus zusammengesetzt und auf einem Zettel ein Liftprojekt entworfen. Ohne die Bevölkerung einzubinden - irgendwann sind dann halt plötzlich die Liftstützen dagestanden. Und ich habe den Eindruck, dass einige Seilbahner noch immer Angst vor einer Bürgerbeteiligung haben“, behauptet Gebi Mair.