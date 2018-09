Erdogan lobt Özil für Rücktritt aus Nationalteam

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich erstmals zu seinem vieldiskutierten Treffen mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan geäußert. Er kann die Aufregung um das Foto mit den beiden Kickern am 13. Mai in einem Londoner Hotel nicht verstehen. Ganz im Gegenteil! Vor seinem Staatsbesuch am Donnerstag in Berlin verteidigt er Özil in einem Interview mit der „Funke Mediengruppe“ sogar.