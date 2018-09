Missbrauch: 3 bis 10 Jahre Haft für Bill Cosby

Cosby wird in Register für Sexualstraftäter aufgenommen

Im öffentlichen Register für Sexualstraftäter, das alle 50 Staaten der USA führen, wird Cosby als „gewaltbereiter Sexualverbrecher“ eingetragen. Auch nach seiner Haftstrafe oder einer Entlassung auf Bewährung muss er sich damit regelmäßig bei der Polizei melden und an Therapie-Sitzungen teilnehmen. Kindergärten, Schulen und Bewohner in Cosbys Nachbarschaft werden zudem mit Foto und Hinweisen über seine Straftaten vor ihm gewarnt. Diese Hinweise sind öffentlich im Internet einsehbar.