Real-Boss: „Ronaldo wird zu Real zurückkehren“

Fest steht: Ronaldo lief von 2009 bis 2018 für die Königlichen in 438 Partien auf und erzielte dabei sensationelle 450 Tore. Unglaubliche 16 Titel eroberte Real mit Ronaldo. Da ist es kein Wunder, dass die Fans des Champions-League-Siegers CR7 mit offenen Armen wiederaufnehmen würden. Der Haken an der Geschichte: Ronaldos Vertrag bei Juventus Turin läuft noch bis 2022 - Ronaldo wäre dann 37 Jahre alt. Aber wer weiß, vielleicht kehrt der fünffache Weltfußballer ja auch in einer anderen Funktion zu den Königlichen zurück.