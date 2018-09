Vom Trainings-Keller zum Fitness-Imperium

Es war ein Kraftakt. Nicht immer leicht, zwischendrin schmerzhaft, aber es hat sich gelohnt: Der Salzburger Vitaclub feiert 30 Jahre - als heute Salzburgs größtes Fitness-Imperium.

Das war er nicht immer, aber Christian Hörl hat diesen Kraftakt gestemmt. Am 1. Oktober 1988 eröffneten Franz Leberbauer und Günther Kern den Vitaclub Süd. Nicht als klassische Muckibude („Bodybuilding war gerade sehr in“), schon damals mit ganzheitlichem Ansatz: Sport als ärztliche Begleitung, als (Physio-)Therapieform, mit gesunder Ernährung. Hörl, damals junger Sport-Student und erfolgreicher Fußballspieler, fing als Trainer an. „Aus sportlicher Sicht eine spannende Zeit“, denkt er zurück.

Allein der wirtschaftliche Erfolg war überschaubar, die Eröffnung der Zweigstelle Nord 1989 der finanzielle Beinbruch. 1991 ergab sich für Hörl die Möglichkeit, die beiden Studios zu übernehmen. Was er auch tat.