Team-Weltmeister Mathis beendet seine Karriere

Seine Erfolge

Seinen Durchbruch im Weltcup feierte Mathis 2012 mit einem dritten Platz beim Riesentorlauf in Bansko. Es folgte ein weiterer Podestrang in Schladming, doch mit der Änderung des Kurvenradius im Riesentorlauf verlor Mathis den Anschluss an die Weltcupspitze. 2013 folgte noch Gold mit dem Team bei den Heimweltmeisterschaften in Schladming, wobei der Emser dabei nicht zum Einsatz kam. „Auf diese Erfolge bin ich sehr stolz“, so Mathis. Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt er im vergangen März beim Riesentorlauf von Kranjska Gora, konnte sich dabei allerdings nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren.