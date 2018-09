Bresnik: „Das gelang nicht einmal Muster“

Acht Turniersiege auf Sand, in Acapulco auf Hartplatz gewonnen, in Stuttgart auf Rasen triumphiert. Und am Sonntag holte Tennis-Ass Dominic Thiem in St. Petersburg seinen ersten Titel in der Halle. Eine Tatsache, die Trainer Günter Bresnik besonders freut: „Damit ist Dominic in einem sehr elitären Kreis. Er hat auf allen Belägen Turniersiege gefeiert. Das hat vor ihm noch kein Österreicher geschafft. Nicht einmal Thomas Muster!“