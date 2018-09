Kern: „Ein Egotrip war nie mein Bedürfnis“

Ihr Rückzug als Parteichef und die Ankündigung, als Spitzenkandidat für die EU-Wahl anzutreten, hat alle auf dem falschen Fuß erwischt. Altkanzler Franz Vranitzky sagte, ihn erfasse „ein großes Entsetzen“, so könne man nicht abtreten. Die Länderchefs hatten keine Ahnung, wie auch viele in Ihrer Partei. Vizekanzler Strache meinte, das sei „eine bizarre Überraschung“. Wie kann etwas so schief laufen?

Der springende Punkt ist, dass diese Entscheidung schon länger in mir gereift ist, eigentlich schon vor dem Sommer. Und natürlich ist es eine Entscheidung, die man nicht für sich alleine trifft. Man trifft sie aus politischer Verantwortung, aber auch aus Verantwortung gegenüber der Familie. Das ist mir sehr wichtig, weil ich ein ausgeprägter Familienmensch bin. Dann versuchst du, so eine Entscheidung vorzubereiten, Leute einzubeziehen und dann passiert folgendes: Entweder beziehst du zu wenig Leute ein, oder du erlebst, selbst wenn nur wenige eingeweiht sind, dass es leider zu früh in die Öffentlichkeit kommt. Das bedaure ich und übernehme die Verantwortung dafür, wenn auch nicht alles in meinem Einflussbereich lag.